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12 июля, 12:24

Life.ru публикует видео момента ДТП, в котором погиб алтайский замминистра Локтюшов

SHOT показал видео момента ДТП, в котором погиб алтайский замминистра Локтюшов

На видео попал момент ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Ролик публикует SHOT.

Момент ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, авария случилась на 218-м километре Чуйского тракта. Ведомственная "тойота-камри", в которой ехал Локтюшов, вылетела на встречную полосу в заносе и столкнулась с "Ладой-ларгус". Чиновник и водитель второго авто скончались на месте в результате столкновения. Уточняется, что Локтюшов возвращался в Барнаул из командировки. Пост замминистра промышленности и энергетики региона он занимал с 2018 года.

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Напомним, о гибели Локтюшова стало известно сегодня днём. Также в результате ДТП три человека пострадали. Они госпитализированы.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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