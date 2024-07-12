Life.ru публикует видео момента ДТП, в котором погиб алтайский замминистра Локтюшов
SHOT показал видео момента ДТП, в котором погиб алтайский замминистра Локтюшов
На видео попал момент ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Ролик публикует SHOT.
Момент ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, авария случилась на 218-м километре Чуйского тракта. Ведомственная "тойота-камри", в которой ехал Локтюшов, вылетела на встречную полосу в заносе и столкнулась с "Ладой-ларгус". Чиновник и водитель второго авто скончались на месте в результате столкновения. Уточняется, что Локтюшов возвращался в Барнаул из командировки. Пост замминистра промышленности и энергетики региона он занимал с 2018 года.
Напомним, о гибели Локтюшова стало известно сегодня днём. Также в результате ДТП три человека пострадали. Они госпитализированы.