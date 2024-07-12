Life.ru публикует видео момента ДТП, в котором погиб алтайский замминистра Локтюшов

По данным телеграм-канала, авария случилась на 218-м километре Чуйского тракта. Ведомственная "тойота-камри", в которой ехал Локтюшов, вылетела на встречную полосу в заносе и столкнулась с "Ладой-ларгус". Чиновник и водитель второго авто скончались на месте в результате столкновения. Уточняется, что Локтюшов возвращался в Барнаул из командировки. Пост замминистра промышленности и энергетики региона он занимал с 2018 года.