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12 июля, 16:35

"История повторяется": Политолог оценил обвинения во вмешательстве России в выборы

Политолог Шариков: Обвинения о влиянии России на ход выборов в США беспочвенны

Заявление американских спецслужб о возможном влиянии России на ход грядущих президентских выборов в США жёстко раскритиковал директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин. Политолог Павел Шариков объяснил, почему гипотетический сценарий Вашингтона на самом деле невозможен и ничем не обоснован.

Впервые сообщения о потенциальном "вмешательстве" России в избирательный процесс появились в агентстве Reuters. Однако они не имели никаких обоснованных аргументов.

"В 2016 году обвинения точно такие же были, но с конкретными фактами. Причиной тогда стало просто недопонимание и отсутствие диалога. Затем в 2020 году снова в адрес России позвучали нападки, но уже без каких-либо конкретных деталей. Сейчас история повторяется. Они это делают уже по инерции и сами себя этим дискредитируют", прокомментировал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также эксперт отметил, что подобные обвинения в адрес России чаще всего звучат из уст противников Дональда Трампа. Кандидата от Республиканской партии уже не первый раз обвиняют в связях с Москвой.

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Freepik

Мария Любицкая
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