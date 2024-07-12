"История повторяется": Политолог оценил обвинения во вмешательстве России в выборы
Политолог Шариков: Обвинения о влиянии России на ход выборов в США беспочвенны
Заявление американских спецслужб о возможном влиянии России на ход грядущих президентских выборов в США жёстко раскритиковал директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин. Политолог Павел Шариков объяснил, почему гипотетический сценарий Вашингтона на самом деле невозможен и ничем не обоснован.
Впервые сообщения о потенциальном "вмешательстве" России в избирательный процесс появились в агентстве Reuters. Однако они не имели никаких обоснованных аргументов.
"В 2016 году обвинения точно такие же были, но с конкретными фактами. Причиной тогда стало просто недопонимание и отсутствие диалога. Затем в 2020 году снова в адрес России позвучали нападки, но уже без каких-либо конкретных деталей. Сейчас история повторяется. Они это делают уже по инерции и сами себя этим дискредитируют", — прокомментировал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Также эксперт отметил, что подобные обвинения в адрес России чаще всего звучат из уст противников Дональда Трампа. Кандидата от Республиканской партии уже не первый раз обвиняют в связях с Москвой.
Ранее россияне выбрали главу влиятельного клана идеальным кандидатом в президенты США. 31% граждан РФ проголосовал бы на американских выборах за Роберта Кеннеди – младшего.