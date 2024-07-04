Россияне выбрали главу влиятельного клана идеальным кандидатом в президенты США

Роберт Кеннеди – младший смог бы стать достойным президентом Соединённых Штатов. За него готовы были бы проголосовать 31% респондентов из России, будь они американцами. Об этом свидетельствуют данные опроса среди 10 тысяч читателей проекта "Новости Mail", результаты которого опубликовала "Газета.ru".

"Если бы респондентам предоставили возможность проголосовать на предстоящих выборах США, то самым популярным кандидатом оказался бы Роберт Кеннеди – младший, за которого отдал бы свой голос каждый третий участник опроса (31%)", — свидетельствуют результаты исследования.

На втором месте расположился кандидат на президентское кресло Дональд Трамп, за которого готовы проголосовать 24% россиян. 19% отметили, что для них не является привлекательной ни одна из кандидатур, 15% предпочли бы проигнорировать выборы, а 6% отдали бы свой голос за нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Также среди тех, кто наблюдал за противостоянием Трампа и Байдена на дебатах, 75% присудили победу первому. Лишь 2% респондентов отдали предпочтение второму.

Более половины (56%) зрителей дебатов не смогли найти положительных моментов в выступлении Байдена и считают, что он должен быть выключен из президентской гонки. 53% считают, что по итогам мероприятия пост главы государства должен занять Трамп.