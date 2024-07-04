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4 июля, 09:40

В США назвали кандидата, который может побороться за кресло президента вместо Байдена

WP: Камала Харрис сможет заменить Джо Байдена на выборах президента США

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

С треском провалившегося на дебатах американского президента Джо Байдена всё чаще списывают со счетов. Многие члены Демократической партии США видят идеальной заменой для выбывающего из гонки политика вице-президента Камалу Харрис. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Появляется всё больше признаков того, что многие в Демократической партии готовы принять идею, что вице-президент Харрис будет занимать первое место в их списке (кандидатов. — Прим. Life.ru)", — сказано в публикации.

По данным газеты, конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн, который водит давнюю дружбу с Байденом и пользуется уважением в палате представителей, публично заявил о готовности встать на сторону Харрис, если Байден захочет сойти с дистанции. Клайберн также подначивает своих партийных коллег поддержать вице-президента независимо от её места в списке кандидатов.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также собираются заявить о своей поддержке Харрис, так как она, по их мнению, является достойнейшим вариантом.

Байден прошёл медобследование после неудачных дебатов, но есть одно но
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После сокрушительного провала Джо Байдена на дебатах в США всё чаще звучат заявления о том, что президенту стоит отложить в сторону свои амбиции и уйти на покой, отказавшись от президентской гонки. Однако Белый дом утверждает, что Байден как никогда в себе уверен и готов грызть соперников в борьбе за своё место. Однако демократы такой оптимизм не разделяют. Как оказалось, партия всё же решила подготовить запасной план в виде Харрис, которую ранее журналист Такер Карлсон называл слишком глупой для того, чтоб она могла осознать степень своей некомпетентности. Второй раунд дебатов Байдена и Трампа запланирован на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Владимир Озеров
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