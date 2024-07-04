В США назвали кандидата, который может побороться за кресло президента вместо Байдена

С треском провалившегося на дебатах американского президента Джо Байдена всё чаще списывают со счетов. Многие члены Демократической партии США видят идеальной заменой для выбывающего из гонки политика вице-президента Камалу Харрис. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Появляется всё больше признаков того, что многие в Демократической партии готовы принять идею, что вице-президент Харрис будет занимать первое место в их списке (кандидатов. — Прим. Life.ru)", — сказано в публикации.

По данным газеты, конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн, который водит давнюю дружбу с Байденом и пользуется уважением в палате представителей, публично заявил о готовности встать на сторону Харрис, если Байден захочет сойти с дистанции. Клайберн также подначивает своих партийных коллег поддержать вице-президента независимо от её места в списке кандидатов.