Байден прошёл медобследование после неудачных дебатов, но есть одно но

Президент США Джо Байден признался на закрытой встрече с губернаторами-демократами в Белом доме, что прошёл медобследование после провальных дебатов с бывшим главой страны Дональдом Трампом, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

Байден признался, что после чекапа, который он прошёл на прошлой неделе, чувствует себя хорошо. Чтобы подчеркнуть искренность своих слов, Байден постучал по дереву. По данным источника, который знает график Байдена, президент Штатов мог иметь в виду краткий медосмотр, который ему пришлось пройти из-за симптомов простуды. О серьёзных проверках речь не шла.