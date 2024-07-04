Байден прошёл медобследование после неудачных дебатов, но есть одно но
Politico: Байден заявил, что прошёл медобследование после дебатов с Трампом
Президент США Джо Байден признался на закрытой встрече с губернаторами-демократами в Белом доме, что прошёл медобследование после провальных дебатов с бывшим главой страны Дональдом Трампом, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.
Байден признался, что после чекапа, который он прошёл на прошлой неделе, чувствует себя хорошо. Чтобы подчеркнуть искренность своих слов, Байден постучал по дереву. По данным источника, который знает график Байдена, президент Штатов мог иметь в виду краткий медосмотр, который ему пришлось пройти из-за симптомов простуды. О серьёзных проверках речь не шла.
Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Как ранее писал Life.ru, дебаты между нынешним президентом США и бывшим — Джо Байденом и Дональдом Трампом — состоялись в конце июня в штате Атланта. По завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей.
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