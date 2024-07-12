Путин встретился с губернатором Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Евгения Балицкого. Видео © Кремль. Новости

В ходе встречи глава региона рассказал президенту об успехах в развитии социальной сферы, а именно: открытии филиала "Артека" и молодёжного центра "Маяк". Также речь шла о старте работы онкологического диспансера, начале строительства областной детской больницы, ремонте университета.

"Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьёмся этого, сомнений нет никаких. При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать", — указал Путин.