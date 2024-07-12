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12 июля, 14:59

Родители освобождённых в Уфе 16 детей находятся на территории РФ незаконно

Родители 16 детей, которых силовики освободили в Уфе, находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

"Установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. <...> Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 12 июля правоохранители освободили 16 детей в возрасте от четырёх до 16 лет, которых удерживали и избивали в съёмной квартире двое граждан Таджикистана. Узнать о происходящем удалось благодаря одному ребёнку, который сумел сбежать и обратиться за помощью в местный магазин. Возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наталья Исакова
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