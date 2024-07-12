ВС РФ за неделю нанесли 39 ударов по объектам на Украине

Российские войска за прошедшую неделю — с 6 по 12 июля — нанесли 39 высокоточных ударов по объектам на Украине: поражены авиабазы, предприятия ОПК и объекты энергетики. Цели ударов достигнуты, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны РФ.

"Поражены авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.