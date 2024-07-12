Импортозамещённый SSJ New приземлился в Раменском после испытательного полёта
Самолёт SSJ New с импортозамещёнными системами, совершавший плановый испытательный полёт, успешно сел на аэродроме в Раменском. Об этом сообщает ТАСС.
"SSJ New c бортовым номером 97001 совершал испытательный полёт. Самолёт приземлился без происшествий на аэродроме Раменское", — цитирует агентство свой источник.
Напомним, что в Подмосковье 12 июля упал Sukhoi Superjet 100. Борт вылетал с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино в 20 километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа. Пассажиров на борту не было. Суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года.
ТАСС / Сергей Мальгавко