Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 13:49

Импортозамещённый SSJ New приземлился в Раменском после испытательного полёта

Самолёт SSJ New с импортозамещёнными системами, совершавший плановый испытательный полёт, успешно сел на аэродроме в Раменском. Об этом сообщает ТАСС.

"SSJ New c бортовым номером 97001 совершал испытательный полёт. Самолёт приземлился без происшествий на аэродроме Раменское", цитирует агентство свой источник.

Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, что в Подмосковье 12 июля упал Sukhoi Superjet 100. Борт вылетал с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино в 20 километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа. Пассажиров на борту не было. Суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров