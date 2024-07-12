Импортозамещённый SSJ New приземлился в Раменском после испытательного полёта

Напомним, что в Подмосковье 12 июля упал Sukhoi Superjet 100. Борт вылетал с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино в 20 километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа. Пассажиров на борту не было. Суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года.