Байден не поедет на Олимпиаду в Париже

На Олимпийских играх в Париже не стоит ждать президента США Джо Байдена. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

Делегацию США возглавит первая леди государства Джилл Байден, а на торжестве в честь закрытия выступит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. На церемонии открытия Паралимпиады 28 августа делегатов возглавит сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, а на закрытии соревнований — министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.