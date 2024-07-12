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12 июля, 15:24

Байден не поедет на Олимпиаду в Париже

Белый дом: Байден не поедет на Олимпийские игры в Париже

На Олимпийских играх в Париже не стоит ждать президента США Джо Байдена. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

Делегацию США возглавит первая леди государства Джилл Байден, а на торжестве в честь закрытия выступит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. На церемонии открытия Паралимпиады 28 августа делегатов возглавит сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, а на закрытии соревнований — министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.

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Напомним, что ранее мэрия Парижа официально представила одиозного участника эстафеты олимпийского огня, который пронесёт факел перед началом Олимпиады. Выбор пал на трансвестита на 25-сантиметровых каблуках. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Обложка ©

ТАСС / АР / Susan Walsh

Николай Рюмин
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