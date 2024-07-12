Байден не поедет на Олимпиаду в Париже
Белый дом: Байден не поедет на Олимпийские игры в Париже
На Олимпийских играх в Париже не стоит ждать президента США Джо Байдена. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.
Делегацию США возглавит первая леди государства Джилл Байден, а на торжестве в честь закрытия выступит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. На церемонии открытия Паралимпиады 28 августа делегатов возглавит сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, а на закрытии соревнований — министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.
Напомним, что ранее мэрия Парижа официально представила одиозного участника эстафеты олимпийского огня, который пронесёт факел перед началом Олимпиады. Выбор пал на трансвестита на 25-сантиметровых каблуках. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
ТАСС / АР / Susan Walsh