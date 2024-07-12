Ракета Илона Маска потерпела аварию при выводе на орбиту 20 спутников Starlink

Ракета Илона Маска SpaceX потерпела аварию при выводе на орбиту двух десятков спутников Starlink. По данным самой компании, это их первая авария такого рода за семь лет, а причиной стал сбой в работе двигателя.

"Во время сегодняшнего запуска Falcon 9 Starlink двигатель второй ступени не завершил второе включение. В результате спутники были выведены на более низкую орбиту, чем изначально предполагалось", — говорится в сообщении компании в соцсети X.

Сам Илон Маск уже прокомментировал инцидент с ракетой. Он сообщил, что сейчас компания обновляет спутниковое программное обеспечение для запуска ионных двигателей. Не исключено, что теперь инженеры SpaceX решат временно приостановить запуски.