Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах

Разработанная частной китайской компанией Space Pioneer жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3" упала в горах во время испытаний. Об этом сообщили представители аэрокосмической компании, отметив, что никто не пострадал.

В Китае во время испытаний упала жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3". Видео © X / Truthful_ast

Испытания ракеты проводились сегодня около 15:43 по местному времени (10:43 по Москве) в испытательном центре в городе Гунъи в провинции Хэнань. В Space Pioneer заверили, что перед началом тестов меры безопасности были усилены при содействии местных властей, а жители ближайших к месту испытаний районов были эвакуированы. Согласно их словам, падение "Тяньлун-3" не привело к жертвам.

"После взлёта вычислительная машина на ракете автоматически отключилась, и ракета упала в горах в полутора километрах к юго-западу от испытательной площадки", — объяснили причину аварии в компании.