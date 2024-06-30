Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах
Ракета-носитель "Тяньлун-3", разработанная частной компанией, упала в горах КНР
Китайская жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3". Обложка © X / Truthful_ast
Разработанная частной китайской компанией Space Pioneer жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3" упала в горах во время испытаний. Об этом сообщили представители аэрокосмической компании, отметив, что никто не пострадал.
В Китае во время испытаний упала жидкостная ракета-носитель "Тяньлун-3". Видео © X / Truthful_ast
Испытания ракеты проводились сегодня около 15:43 по местному времени (10:43 по Москве) в испытательном центре в городе Гунъи в провинции Хэнань. В Space Pioneer заверили, что перед началом тестов меры безопасности были усилены при содействии местных властей, а жители ближайших к месту испытаний районов были эвакуированы. Согласно их словам, падение "Тяньлун-3" не привело к жертвам.
"После взлёта вычислительная машина на ракете автоматически отключилась, и ракета упала в горах в полутора километрах к юго-западу от испытательной площадки", — объяснили причину аварии в компании.
"Тяньлун-3" — жидкостная ракета-носитель тяжёлого класса, её характеристики схожи с американской Falcon 9, которую разработала компания SpaceX. Диаметр китайской ракеты — 3,8 метра, взлётная масса — 590 тонн, она может нести до 17 тонн груза на низкой околоземной орбите, а на солнечно-синхронной орбите — до 14 тонн.
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