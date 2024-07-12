В Петербурге простились с учительницей, спасшей в годы блокады свыше 600 детей

В пятницу, 12 июля, в Санкт-Петербурге простились с блокадной учительницей, почётным гражданином города Надеждой Строгоновой. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Большеохтинского кладбища, на траурном мероприятии помимо родственников и бывших учеников присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В Петербурге простились с блокадной учительницей, спасшей свыше 600 детей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Она прошла через страшные испытания и пронесла через них главные черты ленинградского характера: доброту, милосердие, любовь к Родине и огромную личную культуру. Мы не раз общались с Надеждой Васильевной. Я навсегда запомню её человеком не только сильным и ярким, но и бесконечно добрым", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова Беглова.

Губернатор напомнил, что именно по инициативе Строгоновой в Соляном переулке установили памятник Блокадному учителю, а на стене дома на 6-й Советской улице, где в годы войны располагалась её школа, установлена мемориальная доска в память о погибших учителях.

Уроженка Новгородской области Надежда Васильевна Строгонова скончалась 9 июля в возрасте 103 лет. Перед Великой Отечественной войной она приехала на учёбу в Ленинград и стала работать учительницей. В 1941-м её назначили директором школы вместо уехавшего на фронт предшественника. В январе 1942-го в школе разместили детский дом. Усилиями Надежды Васильевны и её коллег с января по август 1942-го там поставили на ноги и эвакуировали свыше 620 детей. Школа №161 работала до 16 апреля 1943 года, когда её здание было разрушено прямым попаданием бомбы. В результате пять учителей погибли.

Строгонова награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в ВОВ 1941–1945", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина", орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени". В 2023 году ей было присвоено высшее звание Северной столицы "Почётный гражданин Санкт-Петербурга".