Врач рассказал, когда обычный укус комара может привести к страшным последствиям

Существует теория, согласно которой комары охотнее кусают людей с первой группой крови или же положительным резус-фактором. Однако так ли это на самом деле и к чему может привести безобидный укус, в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Вот меня они едят в крайнем случае, только когда больше есть нечего. У меня третья отрицательная, видимо, они её меньше любят. А первую положительную едят с большим аппетитом", — подметил медик.

Врач предупредил, что место укуса ни в коем случае нельзя расчёсывать, так как в ранку может попасть инфекция. Лучше использовать антигистаминные средства, которые эффективно подавят аллергическую реакцию, а поражённую область заклеить бактерицидным пластырем. В противном случае человек рискует подхватить стрептококковую инфекцию и обречь себя на долгое лечение при помощи антибиотиков.