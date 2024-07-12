Врач рассказал, когда обычный укус комара может привести к страшным последствиям
Врач Хухрев: На место комариного укуса нужно наклеить бактерицидный пластырь
Существует теория, согласно которой комары охотнее кусают людей с первой группой крови или же положительным резус-фактором. Однако так ли это на самом деле и к чему может привести безобидный укус, в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
"На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Вот меня они едят в крайнем случае, только когда больше есть нечего. У меня третья отрицательная, видимо, они её меньше любят. А первую положительную едят с большим аппетитом", — подметил медик.
Врач предупредил, что место укуса ни в коем случае нельзя расчёсывать, так как в ранку может попасть инфекция. Лучше использовать антигистаминные средства, которые эффективно подавят аллергическую реакцию, а поражённую область заклеить бактерицидным пластырем. В противном случае человек рискует подхватить стрептококковую инфекцию и обречь себя на долгое лечение при помощи антибиотиков.
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