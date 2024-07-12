Россиянам назвали корнеплод, который спасёт от язвы

Свёкла практически не вызывает аллергической реакции по сравнению с другими овощами. Кроме того, она обладает рядом уникальных свойств, что делает её суперфудом. К примеру, этот овощ эффективен в борьбе с язвой. Об этом в беседе с РИАМО рассказала нутрициолог Екатерина Весёлова.

"Витамин U, который содержит свёкла, также называют "противоязвенным" витамином — он снижает избыточную секрецию соляной кислоты и защищает слизистые желудка от повреждений. Свекла в сыром виде и свекольный сок улучшают пищеварение и повышают аппетит. Но свежевыжатый свекольный сок следует принимать с осторожностью — перед употреблением рекомендуется отстаивать его в течение 2–3 часов в холодном тёмном месте", — рассказала эксперт.

Главное — принимать свекольный сок курсом примерно по 10–14 дней, так пользы будет значительно больше. Богатый клетчаткой и органическими кислотами напиток работает на профилактику запоров за счёт стимулирования перистальтики кишечника. Однако язвенникам от сока лучше отказаться и принимать его только в период ремиссии.

Врач также отметила, что потребление суточной нормы (150–200 граммов свёклы) способствует восполнению:

40–50% от суточной потребности в витамине В9, за счёт которого снижается вероятность выкидыша и риск развития пороков у плода во время беременности. Дошкольникам свёкла полезная для укрепления иммунитета.

7–10% от суточной потребности в витамине В6. Тем самым корнеплод способствует поддержке нервной системы, снижению тревожности и раздражительности.

60–80% от суточной нормы хрома — способствует профилактике инсулинорезистентности.

Кроме того, потребление корнеплода сказывается и на внешних данных. Волосы и ногти становятся заметно крепче, кожа разглаживается и выглядит упругой, а содержащийся в свёкле бетаин нормализует работу ЖКТ и уменьшает накопление жира в печени.

"По результатам исследований умственные способности младенцев выше, если у мамы во время беременности уровень бетаина в крови сохранялся на высоком уровне. Поэтому, согласно исследованиям, регулярное употребление свёклы помогает развитию детского интеллекта", — отметила нутрициолог.