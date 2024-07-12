: Стюардесса из Петербурга рассказала, без чего не обходится ни один её полёт

Сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника. Перед представителями этой профессии стоит непростая задача — обеспечивать безопасность пассажиров на высоте нескольких тысяч метров, иметь обширные знания в сфере медицины и психологии.

Бортпроводница из Петербурга рассказала о работе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В честь праздника телеканал "Санкт-Петербург" рассказал историю Полины Кулюкиной, по первому образованию учительницы, которая всегда мечтала о полётах. Почти три года девушка проработала в аэропорту Пулково, занимаясь поиском потерянного багажа, пока однажды не решилась начать новую жизнь в качестве бортпроводницы.

"С собой на рейс мы всегда берём необходимые документы для его выполнения, обязательно фартук, в котором происходит обслуживание пассажиров, и косметичку. Ну и можно взять с собой что-нибудь вкусненькое", — поделилась Полина.

Бортпроводники прибывают в аэропорт за час и 15 минут до вылета. Первым делом они проходят медосмотр, затем следует брифинг. Умение быстро реагировать в экстренных ситуациях, знание основ медицины и психологии лишь часть их навыков. Но, как и везде, главным остаётся любовь к своему делу. Есть у экипажа и свои традиции — с самолётом обязательно нужно "поздороваться". Кстати, пару дней назад Полина отметила день рождения — ей исполнилось 25 лет в рейсе Петербург – Мурманск.