Россиянам рассказали об изменении цен на кофе

На Нью-Йоркской бирже отметили стремительный рост цен на кофейные зёрна арабики (на 1,5% до 2,465 доллара за фунт), это максимальное значение с 2022 года. Главная причина подорожания — перебои с доставкой на фоне сильной жары. Аномально высокие температуры в 2024 году могут привести к повышению цен на арабику вплоть до 30%. Биржевые цены на более дешёвую робусту же достигли максимума с 2008 года (до 4394 долларов за тонну). Причинами стали непогода во Вьетнаме и Индонезии, а также возможное снижение урожая в Бразилии. За первое полугодие робуста подорожала на 40%. О том, как это повлияет на стоимость кофейных зёрен в России, рассказал RG.ru генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Надо понимать, что мы уже некоторое время находимся в периоде высоких цен на кофе на фоне погодных катаклизмов и снижения урожая в основных странах выращивания кофейных зёрен. Цены колеблются, в какой-то момент на бирже они подскакивают до очередного пика на каких-то новостях, потом немного откатываются. В ближайшей перспективе такая ситуация сохранится, хотя во втором полугодии ожидается более спокойная обстановка с урожаем", — отметил эксперт.

При этом специалист добавил, что со временем ситуация изменится, так как высокие цены привлекают в данный бизнес новые активы, за счёт чего фермеры способны нарастить производство. Под давлением естественного роста предложений на рынке цены вскоре пойдут на убыль.

Однако, как отметил Чантурия, это в меньшей степени повлияет на розничные цены. Ведь помимо стоимости кофейных зёрен также учитываются счета за электроэнергию, рабочую силу и другие факторы. Кроме того, влияние оказывают курс валют, инфляция, издержки на рекламу, маркетинг и упаковку.

Уточняется, что за последний год закупочная цена на кофе выросла примерно на 20%. Тем не менее торговым сетям удаётся сгладить стремительный скачок цен, поэтому для потребителей подорожание не составило и 10%. При этом стоимость зёрен не зависит от сорта арабики: динамика спроса одинакова как для высококачественных, так и для бюджетных вариантов. Также в последнее время особую популярность приобрели растворимые кофейные смеси ("2 в 1" и "3 в 1"): их продажи выросли почти на 10%.