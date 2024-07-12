Эксперт объяснил, почему органическая продукция несёт куда больше вреда, чем пользы
Эксперт Морозов: Мошенники выдают обычные овощи за "органику", накручивая цены
Распространённая на российском рынке органическая продукция на самом деле может нанести серьёзный вред здоровью, несмотря на популярное мнение о её безопасности и пользе. Данного мнения придерживается биолог, кандидат биологических наук, доцент Сергей Морозов.
Органической считается продукция, выращенная без применения пестицидов и удобрений. В России производители органики получают соответствующих сертификат от "Роскачества". На данный момент лидером по продажам выступает Воронежская область, на втором и третьем местах — Краснодарский край и Московская область. Однако эксперты скептически оценивают развитие данной отрасли в РФ, так как выращивание урожая в больших количествах без вспомогательных средств попросту невозможно.
"Так называемая "органика" — большая ширма для мошенничества. Не знаю, на основе чего выдаются сертификаты, зато знаю, что цены на такую продукцию стабильно выше как минимум на 30%. При этом проверить, чем поливали яблоню или кормили курицу, невозможно", — пояснил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Он также отметил, что потребители практически не интересуются наличием соответствующего сертификата у продавца. Поэтому производитель может написать на упаковке любую информацию, никак не подтверждая её достоверность. Кроме того, подобная продукция в ряде случаев опаснее обыкновенной, поскольку производится небольшими хозяйствами, где нет строго контроля за технологическим процессом.
Ранее Life.ru рассказал, стоит ли доверять маркировке "био" на продуктах. Эксперт посоветовала обращать внимание на наличие специальных QR-кодов на упаковке, которые должны вести в реестр производителей органической продукции российского Минсельхоза.
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