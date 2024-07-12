Эксперт объяснил, почему органическая продукция несёт куда больше вреда, чем пользы

Распространённая на российском рынке органическая продукция на самом деле может нанести серьёзный вред здоровью, несмотря на популярное мнение о её безопасности и пользе. Данного мнения придерживается биолог, кандидат биологических наук, доцент Сергей Морозов.

Органической считается продукция, выращенная без применения пестицидов и удобрений. В России производители органики получают соответствующих сертификат от "Роскачества". На данный момент лидером по продажам выступает Воронежская область, на втором и третьем местах — Краснодарский край и Московская область. Однако эксперты скептически оценивают развитие данной отрасли в РФ, так как выращивание урожая в больших количествах без вспомогательных средств попросту невозможно.

"Так называемая "органика" — большая ширма для мошенничества. Не знаю, на основе чего выдаются сертификаты, зато знаю, что цены на такую продукцию стабильно выше как минимум на 30%. При этом проверить, чем поливали яблоню или кормили курицу, невозможно", — пояснил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Он также отметил, что потребители практически не интересуются наличием соответствующего сертификата у продавца. Поэтому производитель может написать на упаковке любую информацию, никак не подтверждая её достоверность. Кроме того, подобная продукция в ряде случаев опаснее обыкновенной, поскольку производится небольшими хозяйствами, где нет строго контроля за технологическим процессом.