"Уже успех": Президент Чехии призвал Киев забыть про потерянные территории и сохранить оставшиеся

Если у Киева получится сохранить оставшиеся территории Украины при текущем уровне помощи со стороны западных стран, то это уже можно назвать успехом для Незалежной. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил чешский лидер Петр Павел.

"Если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем территории, это уже можно будет считать успехом", — отметил он в ходе выступления в Американском институте предпринимательства (AEI) в Вашингтоне.

По словам президента Чехии, Запад должен понимать, что Украине не удастся вернуть потерянные территории в обозримом будущем. Он добавил, что перелома на фронте пока ждать не стоит.