Москвичей предупредили о погодном катаклизме в выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается дождь с грозой и ураганным ветром. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В связи с этим москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду. В частности, следует помнить, что во время грозы нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.