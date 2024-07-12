Москвичей предупредили о погодном катаклизме в выходные
Комплекс городского хозяйства Москвы: В выходные будут грозы и сильный ветер
В предстоящие выходные в Москве ожидается дождь с грозой и ураганным ветром. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.
"По прогнозам синоптиков, 13 и 14 июля в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
В связи с этим москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду. В частности, следует помнить, что во время грозы нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
А ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что периоды интенсивной жары в России со временем будут только увеличиваться. Вместе с тем станет больше и опасных погодных явлений. В частности, по прогнозам синоптика, на территории нашей страны участятся интенсивные осадки, грозы и смерчи.
Unsplash / Jonas Kaiser