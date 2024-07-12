Киев уличили в десятилетней подготовке к масштабному конфликту с Россией

Киевский режим на протяжении последних десяти лет готовился к масштабному конфликту с Россией, а также создавал агентурную сеть на территории Крымского полуострова. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член президиума общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, комментируя новость о том, что ФСБ РФ задержала в Крыму агента украинской военной разведки.

"Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против России. Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, агентурные группы, диверсантов, агентов, вербовал сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на нашей территории", — заявил собеседник информагентства.

Сыртланов добавил, что украинские спецслужбы вербуют людей, используя методы шантажа, или угрожают их родным и близким, которые до сих пор проживают на территории Незалежной. В то же время, отметил полковник, российские специалисты не позволят остаться этому безнаказанным, поэтому так называемым спящим ячейкам на полуострове и в других субъектах РФ следует взвесить риски, прежде чем совершать преступные деяния.

"Тех, кто встанет на террористический путь, будет ждать неминуемое наказание. Им не стоит забывать о тех больших тюремных сроках, что предусмотрены за шпионаж, госизмену, совершение терактов и диверсии на территории России", — рассказал ветеран спецподразделений.