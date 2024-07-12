Греция отказалась признать причастность к смертоносной атаке по Севастополю

Афины не несут ответственности за находящиеся в Греции американские беспилотники и непричастны к атаке по Севастополю 23 июня, которая произошла с использованием ракет ATACMS. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил заместитель министра национальной обороны республики Яннис Кефалояннис.

Так он ответил на вопрос лидера парламентской фракции партии "Ники" ("Победа") Димитриоса Нациоса. Тот обратил внимание, что Афины и ЕС не осудили произошедшее.

"Москва напрямую обвинила США в нападении. Источник в США заявил о поддержке атаки беспилотниками-разведчиками ВВС США, которые базируются в [греческой] Ларисе. Так, сообщается, что [американский стратегический разведывательный беспилотник] Global Hawk участвовал в миссии по координации атаки и предоставлении информации о цели", — сказал Нациос.

В ответ Кефалояннис указал, что во время миссий, которые выполняются самолётами ВВС США, Вашингтон не обязуется уведомлять Грецию, поэтому у республики не было контроля и данных о происходящем. Как подчёркивает портал neostrategy.gr, Кефалояннис допускал, что беспилотники США взлетают из города Лариса для координации ракетных ударов по Крыму. Тем самым он впервые официально указал, что Греция является базой для "бомбардировок против России".