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12 июля, 21:27

Никакой кипячёной и минеральной!: Врач раскрыла преимущества мягкой воды

Врач Очеретина: Нужно пить мягкую воду, чтобы поддерживать здоровье

Мягкая вода поможет читателям Life.ru поддерживать здоровье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Yankovets

Мягкая вода поможет читателям Life.ru поддерживать здоровье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Yankovets

Для поддержания здоровья и очищения организма необходимо пить достаточное количество воды, но выбор жидкости играет ключевую роль. Врач Ирина Очеретина объяснила, почему жёсткая кипячёная и минеральная вода не подходят для ежедневного употребления.

"Любая жёсткая вода, включая кипячёную, может способствовать образованию камней в организме", — приводит её слова Ura.ru.

Специалист отметила, что вода должна быть мягкой, а также добавила, что её характеристики зависят от содержания микроэлементов. Так, идеальный удельный вес воды должен составлять 100–300 миллиграммов на литр. Такая вода, по словам врача, считается лёгкой и мягкой и хорошо очищает организм.

Однако если такой жидкости нет под рукой, то излишнюю жёсткость можно устранить с помощью фильтров. Кстати, минеральная вода, по мнению доктора, также не подходит для ежедневного употребления, так как является серьёзной нагрузкой на организм и может привести к образованию камней.

"В советское время минеральная вода назначалась исключительно врачами и была доступна только по рецепту. Лечение минеральной водой длилось не более двух-трёх недель, так как избыточное количество микроэлементов может негативно сказаться на здоровье", — пояснила эксперт.

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Врач объяснила, сколько воды нужно пить при +20 °C, +25 °C и +30 °C

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Кирилл Сосновских
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