Никакой кипячёной и минеральной!: Врач раскрыла преимущества мягкой воды
Врач Очеретина: Нужно пить мягкую воду, чтобы поддерживать здоровье
Мягкая вода поможет читателям Life.ru поддерживать здоровье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Yankovets
Для поддержания здоровья и очищения организма необходимо пить достаточное количество воды, но выбор жидкости играет ключевую роль. Врач Ирина Очеретина объяснила, почему жёсткая кипячёная и минеральная вода не подходят для ежедневного употребления.
"Любая жёсткая вода, включая кипячёную, может способствовать образованию камней в организме", — приводит её слова Ura.ru.
Специалист отметила, что вода должна быть мягкой, а также добавила, что её характеристики зависят от содержания микроэлементов. Так, идеальный удельный вес воды должен составлять 100–300 миллиграммов на литр. Такая вода, по словам врача, считается лёгкой и мягкой и хорошо очищает организм.
Однако если такой жидкости нет под рукой, то излишнюю жёсткость можно устранить с помощью фильтров. Кстати, минеральная вода, по мнению доктора, также не подходит для ежедневного употребления, так как является серьёзной нагрузкой на организм и может привести к образованию камней.
"В советское время минеральная вода назначалась исключительно врачами и была доступна только по рецепту. Лечение минеральной водой длилось не более двух-трёх недель, так как избыточное количество микроэлементов может негативно сказаться на здоровье", — пояснила эксперт.
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