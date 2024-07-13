Готовятся к войне: США поразили очередным враждебным шагом по отношению к России
Депутат Гурулёв: США готовятся к войне с Россией в 2029–2030 годах
Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулёв уверен, что США готовятся к масштабному конфликту с Россией в 2029–2030 годах. Своё мнение он выразил после завершения саммита НАТО, прошедшего в США.
Он обратил внимание, что Североатлантический альянс всегда стремился нанести стратегическое поражение России, начиная с 1949 года, и текущая ситуация лишь продолжение этой линии. По сути, прозвучала отмашка на развёртывание мощностей американского военно-промышленного комплекса, констатировал Гурулёв.
"То есть как бы было заявлено, что, дескать, готовимся к большой войне с Россией примерно в 2029–2030 годах. Де-факто Вашингтон дал понять, что его ВПК на ближайшие пять лет должен быть и будет обеспечен заказами", — приводит его слова "Царьград".
Также ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил, что саммит НАТО в США продемонстрировал движение альянса к конфронтации и подготовке войны. Он подчеркнул, что мирная риторика на саммите заглушалась русофобскими высказываниями, а Россия была названа главной угрозой. Антонов указал на отказ НАТО от серьёзных переговоров с Москвой и стремление Запада сохранить свою гегемонию, используя военную силу и неоколониальные порядки. По его мнению, все здравомыслящие и миролюбивые страны должны бороться за многополярность и равную безопасность, основанную на международном праве.
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