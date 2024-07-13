Готовятся к войне: США поразили очередным враждебным шагом по отношению к России

Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулёв уверен, что США готовятся к масштабному конфликту с Россией в 2029–2030 годах. Своё мнение он выразил после завершения саммита НАТО, прошедшего в США.

Он обратил внимание, что Североатлантический альянс всегда стремился нанести стратегическое поражение России, начиная с 1949 года, и текущая ситуация лишь продолжение этой линии. По сути, прозвучала отмашка на развёртывание мощностей американского военно-промышленного комплекса, констатировал Гурулёв.

"То есть как бы было заявлено, что, дескать, готовимся к большой войне с Россией примерно в 2029–2030 годах. Де-факто Вашингтон дал понять, что его ВПК на ближайшие пять лет должен быть и будет обеспечен заказами", — приводит его слова "Царьград".