Туристам рассказали, какие вещи можно унести из отеля

Во время отпуска многие туристы любят оставлять себе на память некоторые предметы из номеров отелей. Туристический эксперт Татьяна Сапронова поделилась рекомендациями, что можно брать, а что стоит оставить на месте, пишет RuNews24.ru.

Среди предметов, которые туристы могут безопасно забрать домой, например, канцелярские товары с символикой отеля, такие как блокноты, карандаши и стикеры, а также предметы одноразового использования, включая мини-наборы для шитья и косметические средства в маленьких упаковках. Кроме того, в числе дозволенных сувениров — конфеты и мини-шоколадки.

Однако есть и список вещей, которые категорически не следует забирать с собой. Например, банные принадлежности, такие как халаты, полотенца и простыни, а также предметы интерьера, украшения или предметы для хранения.

Эксперт также отметила, что каждое заведение имеет свои правила, которые всегда доступны для ознакомления у администрации. Она подчеркнула, что их соблюдение важно не только для проявления уважения к отелю, но и во избежание неприятных последствий, таких как штрафы или попадание в чёрный список.