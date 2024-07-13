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13 июля, 03:15

Туристам рассказали, какие вещи можно унести из отеля

Туристический эксперт Сапронова: Из гостиницы можно забрать конфеты и канцтовары

Обложка © Freepik / lifeforstock

Обложка © Freepik / lifeforstock

Во время отпуска многие туристы любят оставлять себе на память некоторые предметы из номеров отелей. Туристический эксперт Татьяна Сапронова поделилась рекомендациями, что можно брать, а что стоит оставить на месте, пишет RuNews24.ru.

Среди предметов, которые туристы могут безопасно забрать домой, например, канцелярские товары с символикой отеля, такие как блокноты, карандаши и стикеры, а также предметы одноразового использования, включая мини-наборы для шитья и косметические средства в маленьких упаковках. Кроме того, в числе дозволенных сувениров — конфеты и мини-шоколадки.

Однако есть и список вещей, которые категорически не следует забирать с собой. Например, банные принадлежности, такие как халаты, полотенца и простыни, а также предметы интерьера, украшения или предметы для хранения.

Эксперт также отметила, что каждое заведение имеет свои правила, которые всегда доступны для ознакомления у администрации. Она подчеркнула, что их соблюдение важно не только для проявления уважения к отелю, но и во избежание неприятных последствий, таких как штрафы или попадание в чёрный список.

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Ранее туристический эксперт раскрыла три основных подводных камня системы "всё включено" в отелях. По её словам, хотя такая система предоставляет удобства туристам, они могут столкнуться с дополнительными расходами за элитные алкогольные напитки, парковку, хранение багажа и возможными штрафами за отмену бронирования.

Кирилл Сосновских
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