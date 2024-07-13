На российских прилавках нашли копию популярного печенья Oreo, ФАС не смогла пройти мимо
"SHOT Проверка": На прилавках магазинов в РФ замечена пародия на печенье Oreo
На прилавках российских магазинов нашли пародию на печенье Oreo. Как передаёт телеграм-канал "SHOT Проверка", популярные кондитерские изделия попытался скопировать другой производитель.
Пародия на печенье Oreo, которую нашли на прилавках магазинов. Фото © Telegram / SHOT Проверка
По данным канала, это дело рук кондитерского производства "Славия" из Пензы. Данный товар был представлен под брендом "Умка". Производитель украл цветовое оформление, расположение элементов и шрифты на упаковке.
В связи с этим Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело. Ведомство проверяет российское предприятие на наличие нарушений закона о защите конкуренции.
Ранее Life.ru писал, что магазин Rendez-Vous заподозрили в продаже подделок. Документы на товары там выдаёт компания, которая до этого вручала сертификат на несуществующие кроссовки, придуманные нейросетью. Об этом стало известно после того, как было проверено 10 случайных товаров.
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