На российских прилавках нашли копию популярного печенья Oreo, ФАС не смогла пройти мимо

На прилавках российских магазинов нашли пародию на печенье Oreo. Как передаёт телеграм-канал "SHOT Проверка", популярные кондитерские изделия попытался скопировать другой производитель.

Пародия на печенье Oreo, которую нашли на прилавках магазинов. Фото © Telegram / SHOT Проверка

По данным канала, это дело рук кондитерского производства "Славия" из Пензы. Данный товар был представлен под брендом "Умка". Производитель украл цветовое оформление, расположение элементов и шрифты на упаковке.

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело. Ведомство проверяет российское предприятие на наличие нарушений закона о защите конкуренции.