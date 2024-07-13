Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 22:03

На российских прилавках нашли копию популярного печенья Oreo, ФАС не смогла пройти мимо

"SHOT Проверка": На прилавках магазинов в РФ замечена пародия на печенье Oreo

На прилавках российских магазинов нашли пародию на печенье Oreo. Как передаёт телеграм-канал "SHOT Проверка", популярные кондитерские изделия попытался скопировать другой производитель.

Пародия на печенье Oreo, которую нашли на прилавках магазинов. Фото © Telegram / SHOT Проверка

Пародия на печенье Oreo, которую нашли на прилавках магазинов. Фото © Telegram / SHOT Проверка

По данным канала, это дело рук кондитерского производства "Славия" из Пензы. Данный товар был представлен под брендом "Умка". Производитель украл цветовое оформление, расположение элементов и шрифты на упаковке.

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело. Ведомство проверяет российское предприятие на наличие нарушений закона о защите конкуренции.

Собачьи "крутоны" с маркетплейса чуть не убили немецкого шпица Дюшу
Собачьи "крутоны" с маркетплейса чуть не убили немецкого шпица Дюшу

Ранее Life.ru писал, что магазин Rendez-Vous заподозрили в продаже подделок. Документы на товары там выдаёт компания, которая до этого вручала сертификат на несуществующие кроссовки, придуманные нейросетью. Об этом стало известно после того, как было проверено 10 случайных товаров.

Обложка ©

Pixabay / ＤＡＮＴＥ ＢＤ'ＲＩＡ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Новости экономики
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров