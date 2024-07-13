В Евросоюзе выразили обеспокоенность поддержкой Путина в Африке
Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен поддержкой Путина в странах Африки
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой российского лидера Владимира Путина в африканских странах. Как передаёт RT со ссылкой на слова главы дипломатии Евросоюза, которые он высказал на саммите Североатлантического альянса, это происходит из-за "пропаганды".
"В некоторых африканских странах видишь людей, которые поддерживают Путина и то, что он делает в Донбассе, и говорят: "Путин спас Донбасс, а теперь он придёт в Африку и спасёт нас". Какие интеллектуальные процессы стоят за таким отношением?" — заявил Боррель.
Помимо того, политический деятель назвал дезинформацию новым оружием. В то же время высокопоставленный европейский политик посетовал на "оккупацию киберпространства".
Ранее Life.ru писал, что новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Борреля станет эстонский премьер Кая Каллас. А бывший премьер Португалии Антониу Кошта заменит на посту председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Life.ru