В Евросоюзе выразили обеспокоенность поддержкой Путина в Африке

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой российского лидера Владимира Путина в африканских странах. Как передаёт RT со ссылкой на слова главы дипломатии Евросоюза, которые он высказал на саммите Североатлантического альянса, это происходит из-за "пропаганды".

"В некоторых африканских странах видишь людей, которые поддерживают Путина и то, что он делает в Донбассе, и говорят: "Путин спас Донбасс, а теперь он придёт в Африку и спасёт нас". Какие интеллектуальные процессы стоят за таким отношением?" — заявил Боррель.

Помимо того, политический деятель назвал дезинформацию новым оружием. В то же время высокопоставленный европейский политик посетовал на "оккупацию киберпространства".