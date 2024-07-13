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13 июля, 03:01

Стало известно, где предпочитают отдыхать россияне

Сочи и Анталья — самые популярные направления для отдыха в августе у россиян

Теперь читателям Life.ru будет легче планировать отпуск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Теперь читателям Life.ru будет легче планировать отпуск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В августе текущего года россияне проявили значительный интерес к внутреннему туризму. Как показало исследование, которое есть в распоряжении "Газеты.ru", самым популярным направлением среди перелётов внутри России оказался Сочи с 23% всех бронирований.

Средняя длительность отдыха в этом курортном городе составляет десять дней при цене авиабилетов на уровне от 21 тысячи рублей из Москвы и от 23 тысяч рублей из Санкт-Петербурга.

На втором месте по популярности среди внутренних направлений оказался Калининград с аналогичной длительностью поездки в одну неделю. Стоимость перелётов в него в августе стартует от 13,3 тысячи рублей из Москвы, от 16,3 тысячи рублей из Санкт-Петербурга и от 24,5 тысячи рублей из Екатеринбурга.

Зарубежные поездки также оказались востребованными (22%), а лидером оказалась Анталья, которая привлекла в августе 7% россиян. Средняя продолжительность пребывания здесь составляет десять дней с ценой на авиабилеты от 26 тысяч рублей из Москвы, от 35,2 тысячи рублей из Санкт-Петербурга и от 32 тысяч рублей из Екатеринбурга.

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Ранее Life.ru отмечал, что среди российских курортов наибольшей популярностью пользовались горные направления. Первое место занял посёлок Терскол на Эльбрусе, за ним следуют Лазаревское и Домбай. В десятку также вошли Витязево, Эсто-Садок, Кисловодск, Шерегеш, Анапа, Петропавловск-Камчатский и Сочи.

Кирилл Сосновских
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