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13 июля, 04:05

Как выбрать лучшее мясо для шашлыка и гриля: Секреты шеф-повара

Повар Крюков: Глянцевый, упругий кусок мяса идеально подходит для шашлыка и гриля

Глянцевый, упругий кусок мяса идеально подходит для шашлыка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arakelyan Andrey

Глянцевый, упругий кусок мяса идеально подходит для шашлыка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arakelyan Andrey

Стали известны секреты выбора идеального мяса для приготовления на огне. Для этого рекомендуется выбирать глянцевые куски с жировыми прослойками, так как они отлично подходят для шашлыков и блюд на гриле. Об этом "Москве 24" рассказал шеф-повар Анатолий Крюков.

Охлаждённое мясо стоит приобретат на рынке у фермеров и обратить внимание на цвет куска: он должен быть светло-розовым, а говядина может быть и красной. Особое внимание нужно уделить продукту в заводской упаковке: необходимо проверять срок годности и условия хранения. Повар предупреждает, что температура в холодильной витрине не должна превышать четырёх-пяти градусов, а упаковка не должна быть вздутой.

Если речь идёт о мясе в маринаде, эксперт рекомендовал выбирать прозрачные составы без мутных включений, чтобы избежать скрытых дефектов товара. Эксперт также добавил, что стоит избегать маринадов с излишним содержанием паприки, так как ею часто маскируют низкое качество продукции.

"А ещё лучше отказаться от продукта в маринаде с кефиром, майонезом и так далее, если в нём много паприки. С помощью такого приёма часто скрывают некачественный товар", — посоветовал повар.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что в России наблюдается тревожная тенденция: производители стали чаще использовать опасную добавку в продуктах, известную как "мясной клей". Добавка предназначена для соединения различных пищевых белков и увеличения объёма продукции до 25%, что значительно сокращает время производства и снижает его стоимость. В результате анализа данных Россельхознадзора и Роспотребнадзора стало известно, что количество случаев использования "мясного клея" выросло с 25 до 28 за последний год.

Кирилл Сосновских
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