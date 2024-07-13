Как выбрать лучшее мясо для шашлыка и гриля: Секреты шеф-повара

Стали известны секреты выбора идеального мяса для приготовления на огне. Для этого рекомендуется выбирать глянцевые куски с жировыми прослойками, так как они отлично подходят для шашлыков и блюд на гриле. Об этом "Москве 24" рассказал шеф-повар Анатолий Крюков.

Охлаждённое мясо стоит приобретат на рынке у фермеров и обратить внимание на цвет куска: он должен быть светло-розовым, а говядина может быть и красной. Особое внимание нужно уделить продукту в заводской упаковке: необходимо проверять срок годности и условия хранения. Повар предупреждает, что температура в холодильной витрине не должна превышать четырёх-пяти градусов, а упаковка не должна быть вздутой.

Если речь идёт о мясе в маринаде, эксперт рекомендовал выбирать прозрачные составы без мутных включений, чтобы избежать скрытых дефектов товара. Эксперт также добавил, что стоит избегать маринадов с излишним содержанием паприки, так как ею часто маскируют низкое качество продукции.

"А ещё лучше отказаться от продукта в маринаде с кефиром, майонезом и так далее, если в нём много паприки. С помощью такого приёма часто скрывают некачественный товар", — посоветовал повар.