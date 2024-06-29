Шеф-повар перечислил необычные ингредиенты, которые можно добавить в летний салат
Шеф-повар Верченко: Летом салаты лучше не заправлять
Для того чтобы сохранить естественный вкус овощей и зелени, лучше не увлекаться заправками, а ограничиваться солью и перцем. Каждый летний месяц дарит нам набор ингредиентов для салата, которые в сочетании дают максимум вкуса и свежести.
Как рассказал шеф-повар Никита Верченко газете "Известия", в последние годы в ресторанах стали чаще встречаться закуски с разноцветными томатами несовершенной формы, которые выращивают российские фермеры. Специалист советует добавлять в салаты разные виды зелени — свекольную ботву, крапиву, щавель и цицмат. Но главное, по его мнению, не перемудрить с заправкой. Она может заглушить натуральный вкус полезных компонентов. Лучше ограничиться солью и перцем.
"Сегодня большой популярностью стали пользоваться салаты карпаччо из кабачков или из цукини", — делится своим наблюдением шеф-повар ресторанов "Аист" и Onest (Москва) Мирко Дзаго.
Как рассказал изданию шеф-повар Atlantica Seafood (Москва) Максим Поленин, некоторые компоненты салата могут создавать освежающий эффект. К таким относятся мята, базилик и лимон. В салатах эксперт советует использовать также бок-чой, латук и мелиссу.
Недавно СМИ раскрыли секрет фирменного салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым он угощал российского коллегу Владимира Путина. Такое "зелёное питание" необходимо всем хотя бы один раз в неделю, считают эксперты. А диетолог поделилась, какой сметаной заправлять салаты в летний период, а лучше круглый год. Жиры, содержащиеся в этом продукте, полезнее тех, что входят в состав мясных изделий, рассказала врач.