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13 июля, 02:00

Власти Китая пообещали симметричный ответ на визовые ограничения США

Посольство КНР в США: Пекин готов дать симметричный ответ на визовые ограничения

Пекин готов симметрично ответить на вводимые Соединёнными Штатами визовые ограничения в отношении некоторых китайских чиновников, если Белый дом не изменит свою политику в этой сфере. Об этом в беседе с корреспондентами ТАСС рассказал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Представитель китайской дипмиссии рассказал, что введённые американцами санкции являются грубым нарушением международного права, а руководство Поднебесной решительно отвергает и категорически осуждает их. В то же время, по словам дипломата, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга вопросы являются внутренними делами страны.

"Пекин призывает США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично", — заявил Лю Пэнъюй.

Помимо этого, он рассказал, что в СУАР фиксируется социальная стабильность и экономическое развитие. Дипломат отметил, что в том регионе "люди всех этнических групп <...> наслаждаются свободой вероисповедания", а также там сохраняются и предаются по наследству культура и языки этнических меньшинств, в том числе уйгуров.

Пресс-секретарь китайского посольства в США рассказал и о позитивной повестке в Тибете. А в Гонконге, как напомнил собеседник информагентства, был принят закон о национальной безопасности, после чего там удалось восстановить социальную стабильность и обеспечить защиту печати и свободу слова.

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Накануне, 12 июля, пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства сообщила о введении санкций против США. В сообщении говорилось, что Пекин ввёл ограничительные меры против шести американских военно-промышленных компаний из-за продаж вооружений Тайваню.

Обложка ©

Pixabay / MaoNo

Алексей Соловьёв
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