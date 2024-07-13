В Чехии рассказали, от чего зависит исход конфликта на Украине

Исход украинского конфликта зависит от "поведения России в Европе", а поддержка Киева защищает весь Евросоюз. С таким заявлением выступил начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка. Он прибыл в американский Хьюстон для участия в политических дебатах после окончания саммита НАТО в Вашингтоне.

"Исход войны определит поведение России в Европе. Что касается потенциальной российской агрессии в отношении НАТО, то таких признаков или предупреждений на ближайшее время нет, но есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки РФ к потенциальному конфликту с НАТО", — отметил глава чешского генштаба.

Помимо того, Ржегка заявил, что им стоит следить за действиями России не только в Европе, но и в Африке.