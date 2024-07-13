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13 июля, 06:41

В Чехии рассказали, от чего зависит исход конфликта на Украине

Глава чешского генштаба Ржегка: Исход конфликта определит поведение РФ в Европе

Исход украинского конфликта зависит от "поведения России в Европе", а поддержка Киева защищает весь Евросоюз. С таким заявлением выступил начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка. Он прибыл в американский Хьюстон для участия в политических дебатах после окончания саммита НАТО в Вашингтоне.

"Исход войны определит поведение России в Европе. Что касается потенциальной российской агрессии в отношении НАТО, то таких признаков или предупреждений на ближайшее время нет, но есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки РФ к потенциальному конфликту с НАТО", — отметил глава чешского генштаба.

Помимо того, Ржегка заявил, что им стоит следить за действиями России не только в Европе, но и в Африке.

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Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что если у Киева получится сохранить оставшиеся территории Украины при текущем уровне помощи со стороны западных стран, то это уже можно назвать успехом для Незалежной. По его словам, Запад должен понимать, что Украине не удастся вернуть потерянные территории в обозримом будущем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Delle Vedove

Николай Рюмин
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