Кабмин снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами до 40%
Здание Правительства России, Москва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
Правительство России снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, сообщили в пресс-службе кабмина. Если ранее они были обязаны зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной суммы, то теперь — 40%.
"Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки... Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", — говорится в сообщении.
Напомним, в последний раз Правительство РФ снижало этот порог 21 июня — с 80% до 60%. Решение объяснялось устойчивостью курса российского рубля и достижением необходимого уровня валютной ликвидности.