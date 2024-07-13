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13 июля, 07:49

Кабмин снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами до 40%

Здание Правительства России, Москва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Здание Правительства России, Москва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Правительство России снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, сообщили в пресс-службе кабмина. Если ранее они были обязаны зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной суммы, то теперь — 40%.

"Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки... Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", — говорится в сообщении.

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Напомним, в последний раз Правительство РФ снижало этот порог 21 июня — с 80% до 60%. Решение объяснялось устойчивостью курса российского рубля и достижением необходимого уровня валютной ликвидности.

Матвей Константинов
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