Россиянам объяснили, кто должен оплачивать воду для полива клумб перед подъездом дома

В России у многих многоквартирных домов высажены клумбы с растениями, которые периодически поливают. При этом у граждан часто возникает вопрос по поводу оплаты использованной на эти нужды воды. Об этом Life.ru подробно рассказал эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника, согласно закону, расходы на это входят в категорию коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества (КР на СОИ). В этот перечень входят влажная уборка подъездов, промывка инженерных систем, вода для сброса из системы отопления при ремонтных работах, технологические потери воды в трубопроводах и оборудовании, а также полив клумб и газонов на придомовой территории. Однако управляющая компания или ТСЖ не обязаны заботиться о такой территории, если она официально не является общим имуществом здания.

Бондарь пояснил, как рассчитывается сумма за полив клумб. По его словам, если жильцы установили общедомовой прибор учёта, то расходы включаются в общий объём потребления воды на содержание общего имущества, а если нет, они будут рассчитываться по нормативам потребления, установленным в регионе. А в случаях, когда в этих целях используют краны, не подключённые к общедомовой системе, расходы могут учитываться отдельно, отметил эксперт.

"Важно понимать, что обязанность УК или ТСЖ поливать клумбы и газоны не прописана в законе напрямую. Эта услуга может быть включена в договор управления МКД по решению общего собрания собственников. В таком случае в договоре должны быть чётко прописаны перечень работ по уходу за зелёными насаждениями, периодичность и регулярность полива и расчёт стоимости этих услуг", — добавил специалист.

Если же жильцы хотят переложить полив клумб на управляющую компанию, но это не прописано в договоре, необходимо провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение. Причём УК не может демонтировать самовольно установленные краны без согласия жильцов, отметил Бондарь. Это незаконно.

"Оплата по показаниям коллективного прибора учёта действительно является самым выгодным способом расчёта за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. В результате жильцы платят только за фактически использованные ресурсы, что часто приводит к экономии и снижению сумм в платёжках. Кроме того, этот метод стимулирует экономное потребление и установку индивидуальных приборов учёта во всех помещениях дома", — заключил эксперт.