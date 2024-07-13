Семь человек пострадали в массовом ДТП в Тюменской области
ДТП в Тюменской области с пострадавшими. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области
На 20-м километре трассы Тюмень – Каменка произошло массовое ДТП, пострадало семь человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Женщина за рулём Daewoo Nexia выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем KIA Sportage, который выбросило на другую полосу, где произошло столкновение ещё с двумя машинами.
"В результате столкновения четырёх автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей KIA, в том числе трёхлетняя девочка, пассажирка KIA Sportage", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июля в городе Златоусте Челябинской области столкнулись два трамвая. В результате погибла женщина-пешеход, также пострадало семь человек.