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13 июля, 08:32

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Тюменской области

ДТП в Тюменской области с пострадавшими. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области

ДТП в Тюменской области с пострадавшими. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области

На 20-м километре трассы Тюмень – Каменка произошло массовое ДТП, пострадало семь человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина за рулём Daewoo Nexia выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем KIA Sportage, который выбросило на другую полосу, где произошло столкновение ещё с двумя машинами.

"В результате столкновения четырёх автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей KIA, в том числе трёхлетняя девочка, пассажирка KIA Sportage", — говорится в сообщении.

В ДТП с 11 автомобилями под Нижним Новгородом пострадало пять человек
В ДТП с 11 автомобилями под Нижним Новгородом пострадало пять человек

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июля в городе Златоусте Челябинской области столкнулись два трамвая. В результате погибла женщина-пешеход, также пострадало семь человек.

Николай Рюмин
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