Семь человек пострадали в массовом ДТП в Тюменской области

На 20-м километре трассы Тюмень – Каменка произошло массовое ДТП, пострадало семь человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина за рулём Daewoo Nexia выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем KIA Sportage, который выбросило на другую полосу, где произошло столкновение ещё с двумя машинами.

"В результате столкновения четырёх автомобилей ранены семь человек. Пострадали водители и пассажиры автомобилей KIA, в том числе трёхлетняя девочка, пассажирка KIA Sportage", — говорится в сообщении.