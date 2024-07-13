Врач рассказал, в каких случаях мужчинам необходимо соблюдать половой покой

Перед прохождением диагностики рака простаты, бесплодия и половых инфекций мужчина должен исключить за несколько дней до анализов половую активность. Об этом рассказал уролог Павел Низин.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, перед сдачей семенной жидкости на анализ нужно от трёх до семи дней воздержания, в том числе от мастурбации. Невозможно определить истинную концентрацию и подвижность сперматозоидов при сокращении или продлении рекомендуемого периода воздержания", — пояснил Низин в беседе с "Газетой.ru".

Как объяснил медик, во время диагностики рака простаты проводится анализ на ПСА (простатспецифический антиген общий). На чистоту проводимого исследования может повлиять семяизвержение, из-за которого часть ПСА попадает в кровь. Именно поэтому врачи рекомендуют воздержание как минимум за сутки до анализа.

Это же условие распространяется на хирургические вмешательства. Так, например, после обрезания крайней плоти или операции по исправлению искривления полового члена специалисты рекомендуют возобновлять половую активность лишь через месяц после процедуры. Тогда повреждённые ткани гарантированно заживут. Схожих рекомендаций следует придерживаться при подозрении на инфекции, передающиеся половым путём. Однако в этом случае отказ от половой жизни сохраняется до момента полного выздоровления.

При диагностике рака простаты врачи не запрещают половую активность, однако настоятельно рекомендуют использовать контрацепцию. Дело в том, что химиотерапевтические препараты повышают риск рождения ребёнка с уродствами, подытожил эксперт.