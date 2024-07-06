Врач рассказал, кому нужно обязательно просветить мошонку

Один из первых признаков, указывающих на рак яичка, — боль в области мошонки и её необъяснимое увеличение. При наличии данного симптома следует незамедлительно обратиться к врачу для обследования.

"При раке яичка могут наблюдаться его увеличение, тупые тянущие боли в области мошонки на стороне поражения. На ранних стадиях симптомов обычно нет. Заболевание встречается не часто. Диагностика включает УЗИ мошонки, МРТ и КТ", — рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с "Газетой.ru".

Другой не менее эффективной процедурой является диафаноскопия. При данном исследовании врач просвечивает мошонку специальным прибором, чтобы исключить потенциальные новообразования. Если же у доктора возникли подозрения на онкологию, он назначает дополнительные исследования: анализ мочи и крови на онкомаркеры: AFP (альфа-фетопротеин), ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), ЛДГ (лактатдегидрогеназу).

И всё же поставить диагноз или опровергнуть его на сегодняшний день позволяет исключительно биопсия. Для этого специалист отщипывает кусочек поражённой ткани и проводит исследование.