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13 июля, 09:40

Неизвестная инфекция скосила бригаду ВСУ на правом берегу Днепра, более 10 бойцов погибли

Подполье: 13 военнослужащих ВСУ умерли из-за инфекции на правом берегу Днепра

Вспышка желудочно-кишечной инфекции зафиксирована среди украинских военнослужащих на правом берегу Днепра, рассказали журналистам в херсонском подполье. Более десяти из них погибли.

"В 123-ю бригаду ВСУ <...> направлены медицинские работники из Одессы, так как в районе 10 июля среди её личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией... 13 человек <...> уже скончались", — сказал собеседник РИА "Новости".

Ещё порядка 80 военнослужащих находятся в критическом состоянии, среди них есть офицеры. Местные власти и военные скрывают это, а командование пытается вывести пострадавшую бригаду в тыл. Однако её некем заменить.

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Ранее в Верховной раде обвинили министра обороны Украины Рустема Умерова в потере контроля в ВСУ. По словам депутата Марьяны Безуглой, ведомство "по инерции создаёт бригады-зомби".

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Матвей Константинов
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