Вспышка желудочно-кишечной инфекции зафиксирована среди украинских военнослужащих на правом берегу Днепра, рассказали журналистам в херсонском подполье. Более десяти из них погибли.

"В 123-ю бригаду ВСУ <...> направлены медицинские работники из Одессы, так как в районе 10 июля среди её личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией... 13 человек <...> уже скончались", — сказал собеседник РИА "Новости".

Ещё порядка 80 военнослужащих находятся в критическом состоянии, среди них есть офицеры. Местные власти и военные скрывают это, а командование пытается вывести пострадавшую бригаду в тыл. Однако её некем заменить.