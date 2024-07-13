В Госдуме рассмотрят законопроект о пожизненном сроке заключения для мятежников

В Госдуме рассмотрят законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооружённый мятеж в случае отказа от участия в нём. Это стало известно из документа, размещённого в думской электронной базе.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект предлагает изменить статью 279 УК РФ, дифференцировав ответственность за вооружённый мятеж в зависимости от степени вовлечённости в него и от тяжести последствий. Кроме того, предлагается внести изменение к статье 275 "Государственная измена", согласно которому лицо, поспособствовавшее предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ, освобождается от уголовного наказания.

Помимо того, законопроект предусматривает пожизненное заключение для тех, чьи действия в ходе мятежа повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия. Организация мятежа с целью свержения действующей власти будет караться заключением от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а участие — от 12 до 20.