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13 июля, 10:39

Силы ПВО России за сутки сбили две ракеты ATACMS и ракету от ЗРК С-200

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и одну переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами ПВО за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200", — говорится в сообщении.

Также за сутки российскими силами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над российскими регионами. Так, два БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области и по одному — над Белгородской и Курской областями.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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