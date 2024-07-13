Силы ПВО России за сутки сбили две ракеты ATACMS и ракету от ЗРК С-200
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и одну переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами ПВО за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200", — говорится в сообщении.
Также за сутки российскими силами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над российскими регионами. Так, два БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области и по одному — над Белгородской и Курской областями.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ