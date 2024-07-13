ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне работы Южной группировки ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 79-й десантно-штурмовой бригадам армии противника в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часов Яра.

Кроме того, отражены две атаки штурмовиков 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад. Помимо личного состава, ВСУ потеряли 15 автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три 105-миллиметровые гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, четыре полевых склада боеприпасов", — добавили в ведомстве.