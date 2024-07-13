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13 июля, 10:46

ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне работы Южной группировки ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 79-й десантно-штурмовой бригадам армии противника в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часов Яра.

Кроме того, отражены две атаки штурмовиков 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад. Помимо личного состава, ВСУ потеряли 15 автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три 105-миллиметровые гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, четыре полевых склада боеприпасов", — добавили в ведомстве.

Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму
Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму

Ранее Минобороны показало видео удара по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Он наносился при помощи бомбардировщиков Су-34 с авиабомбами ФАБ-500, оснащёнными модулями планирования и коррекции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Матвей Константинов
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