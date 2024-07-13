В генконсульстве сообщили, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Генконсульство РФ: Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет россиян
Последствия аварии с автобусом в Турции. Обложка © X / KararHaber
Среди пассажиров, пострадавших и погибших в автобусной аварии в провинции Мугла на юго-западе Турции, граждан России нет. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Анталье.
"13 июля в районе города Ула провинции Мугла произошло ДТП. В результате столкновения автобуса с бетонным ограждением пострадало 32 человека, два погибли. Российских граждан среди них нет", — рассказали в генконсульстве.
Напомним, в провинции Мугла туристический автобус протаранил припаркованные автомобили, предположительно, из-за отказа тормозов, а затем столкнулся с пекарней и со стеной дома. От удара несколько пассажиров вылетели через окна, другие оказались заблокированы в искорёженном салоне. На месте погибли два человека, состояние некоторых пострадавших крайне тяжёлое.