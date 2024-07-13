В генконсульстве сообщили, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Среди пассажиров, пострадавших и погибших в автобусной аварии в провинции Мугла на юго-западе Турции, граждан России нет. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Анталье.

"13 июля в районе города Ула провинции Мугла произошло ДТП. В результате столкновения автобуса с бетонным ограждением пострадало 32 человека, два погибли. Российских граждан среди них нет", — рассказали в генконсульстве.