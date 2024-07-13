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13 июля, 11:02

В генконсульстве сообщили, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Генконсульство РФ: Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет россиян

Последствия аварии с автобусом в Турции. Обложка © X / KararHaber

Последствия аварии с автобусом в Турции. Обложка © X / KararHaber

Среди пассажиров, пострадавших и погибших в автобусной аварии в провинции Мугла на юго-западе Турции, граждан России нет. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Анталье.

"13 июля в районе города Ула провинции Мугла произошло ДТП. В результате столкновения автобуса с бетонным ограждением пострадало 32 человека, два погибли. Российских граждан среди них нет", — рассказали в генконсульстве.

Напомним, в провинции Мугла туристический автобус протаранил припаркованные автомобили, предположительно, из-за отказа тормозов, а затем столкнулся с пекарней и со стеной дома. От удара несколько пассажиров вылетели через окна, другие оказались заблокированы в искорёженном салоне. На месте погибли два человека, состояние некоторых пострадавших крайне тяжёлое.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие
Наталья Исакова
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