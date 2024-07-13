Считает Африку джунглями: Глава правящей партии Нигерии обвинил Борреля в колониальном мышлении
Нигерийская партия APC: Жозеп Боррель, похоже, считает Африку джунглями
Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Африка — джунгли, а её жители — ведомые зомби, которых при желании легко перепрограммировать на действия в интересах Европы. Именно так, вероятно, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, предположил один из руководителей правящей в Нигерии партии "Конгресс всех прогрессивных сил" (APC) Адаму Гарба II.
По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в мире уже давно укоренилось мнение, что африканцев окружает тотальная дезинформация, но это совершенно не так.
"Европе, вероятно, необходимо пересмотреть свою этическую позицию. Для этого ей нужно пересмотреть [свою установку о том], что все, кто не мыслит и не действует, как они (европейцы. — Прим. Life.ru), идут неверным путём", — заявил он RT.
Напомним, в прошлом году Боррель назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После данного высказывания главу дипломатии ЕС обвинили в расизме. Позже он извинился за своё высказывание и оправдался, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".