Считает Африку джунглями: Глава правящей партии Нигерии обвинил Борреля в колониальном мышлении

Африка — джунгли, а её жители — ведомые зомби, которых при желании легко перепрограммировать на действия в интересах Европы. Именно так, вероятно, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, предположил один из руководителей правящей в Нигерии партии "Конгресс всех прогрессивных сил" (APC) Адаму Гарба II.

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в мире уже давно укоренилось мнение, что африканцев окружает тотальная дезинформация, но это совершенно не так.

"Европе, вероятно, необходимо пересмотреть свою этическую позицию. Для этого ей нужно пересмотреть [свою установку о том], что все, кто не мыслит и не действует, как они (европейцы. — Прим. Life.ru), идут неверным путём", — заявил он RT.