Лавров, перефразировав слова Борреля, предложил Западу и дальше вариться в "цветущем саду"
Лавров: Пусть Запад варится в своём саду, а "джунгли" действуют по нацинтересам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, перефразировав слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, предложил Западу и дальше продолжать вариться в своём "цветущем саду".
"Пусть они варятся в своём соку, в своём "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов", — сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО.
Лавров также сравнил западных политиков с "пикейными жилетами". Речь идёт об образе из романа "Золотой телёнок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова: "пикейными жилетами" авторы назвали малосведущих людей, которые серьёзно рассуждают о глобальной политике.
Напомним, в прошлом году Боррель назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он извинился за своё высказывание и заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".
VK / МИД России