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19 июля, 19:23
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Лавров, перефразировав слова Борреля, предложил Западу и дальше вариться в "цветущем саду"

Лавров: Пусть Запад варится в своём саду, а "джунгли" действуют по нацинтересам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, перефразировав слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, предложил Западу и дальше продолжать вариться в своём "цветущем саду".

"Пусть они варятся в своём соку, в своём "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов", — сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО.

Лавров также сравнил западных политиков с "пикейными жилетами". Речь идёт об образе из романа "Золотой телёнок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова: "пикейными жилетами" авторы назвали малосведущих людей, которые серьёзно рассуждают о глобальной политике.

Евродепутат назвал Борреля садовником после слов про джунгли вне ЕС

Евродепутат назвал Борреля садовником после слов про джунгли вне ЕС

Напомним, в прошлом году Боррель назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он извинился за своё высказывание и заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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