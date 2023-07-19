Лавров, перефразировав слова Борреля, предложил Западу и дальше вариться в "цветущем саду"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, перефразировав слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, предложил Западу и дальше продолжать вариться в своём "цветущем саду".

"Пусть они варятся в своём соку, в своём "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов", — сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО.

Лавров также сравнил западных политиков с "пикейными жилетами". Речь идёт об образе из романа "Золотой телёнок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова: "пикейными жилетами" авторы назвали малосведущих людей, которые серьёзно рассуждают о глобальной политике.