В России стартует романтический онлайн-марафон для молодожёнов и семейных пар

В России запускается онлайн-марафон "Выходи за меня" для молодожёнов и семейных пар, по итогам которого будут разыграны четыре путешествия по регионам РФ. Мероприятие начинается 13 июля и продлится до 13 октября. Организатором выступает АНО "Национальные приоритеты". Поддержку в проведении также окажут Минцифры РФ и VK.

Условия участия достаточно просты — один из партнёров должен опубликовать в социальных сетях историю любви пары и дополнить тематическими хештегами: "Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги". Также нужно оформить подписку на официальные сообщества сайтов "Госуслуги" и "Национальные проекты России".

Нацпроект "Цифровая экономика" и портал "Госуслуги" упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей. Например, будущие молодожёны могут подать заявление онлайн, посетив загс только в день свадьбы. С начала года услугой воспользовались уже более 330 тысяч раз.

В новом совместном мероприятии смогут принять участие пары, планирующие заключить брак до 20 декабря 2024 года, а также пары, уже поженившиеся посредством "Госуслуг".