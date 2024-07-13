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13 июля, 12:35

Названа связанная с Россией причина грядущего краха доллара

Asia Times: Антироссийские санкции ведут к дедолларизации и краху доллара США

Доллар США стал менее привлекателен в качестве мировой валюты после ввода санкций против России. С таким мнением выступило китайское издание Asia Times, основываясь на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен.

"Исключительные меры Соединенных Штатов и их союзников против РФ привели в замешательство крупные страны — держатели резервов", — приводит издание слова министра.

Многие страны глобального Юга могут полностью исключить доллар из оборота и часть не хочет работать с американской валютой. Причиной тому является политика БРИКС по дедолларизации, считает Йеллен. А факт заморозки российских активов Вашингтоном стал "красной линией" для инвесторов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что антироссийские санкционные меры Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания. Происходящее является результатом скверного мышления руководства Соединённых Штатов, отметил американский аналитик Майкл Хадсон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shchus

Николай Рюмин
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