Названа связанная с Россией причина грядущего краха доллара

Доллар США стал менее привлекателен в качестве мировой валюты после ввода санкций против России. С таким мнением выступило китайское издание Asia Times, основываясь на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен.

"Исключительные меры Соединенных Штатов и их союзников против РФ привели в замешательство крупные страны — держатели резервов", — приводит издание слова министра.

Многие страны глобального Юга могут полностью исключить доллар из оборота и часть не хочет работать с американской валютой. Причиной тому является политика БРИКС по дедолларизации, считает Йеллен. А факт заморозки российских активов Вашингтоном стал "красной линией" для инвесторов.