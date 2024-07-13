Среднедушевой ежемесячный доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей

Среднедушевой ежемесячный доход обеспеченных граждан РФ составляет 227 тысяч рублей, следует из последнего исследования Высшей школы экономики. В то же время медианный немногим ниже — 180 тысяч.

Так, около 20% представителей категории получают 300-400 тысяч, 18% — от 100 до 200 тысяч, а 9% — более 900 тысяч. Основными источниками дохода называются зарплата и проценты по банковским вкладам. Далее следует прибыль от предпринимательской деятельности, ценных бумаг и сдачи собственности в аренду.