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13 июля, 12:31

Среднедушевой ежемесячный доход обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей

Среднедушевой ежемесячный доход обеспеченных граждан РФ составляет 227 тысяч рублей, следует из последнего исследования Высшей школы экономики. В то же время медианный немногим ниже — 180 тысяч.

Так, около 20% представителей категории получают 300-400 тысяч, 18% — от 100 до 200 тысяч, а 9% — более 900 тысяч. Основными источниками дохода называются зарплата и проценты по банковским вкладам. Далее следует прибыль от предпринимательской деятельности, ценных бумаг и сдачи собственности в аренду.

"Идём правильной дорогой": В ГД оценили признание РФ страной с высокими доходами
"Идём правильной дорогой": В ГД оценили признание РФ страной с высокими доходами

Ранее Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Согласно последнему отчёту, на каждого гражданина нашей страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo

Матвей Константинов
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