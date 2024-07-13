СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Причины произошедшего неизвестны, официальных комментариев от властей тоже пока не поступало.

"Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включались в Днепропетровской и Харьковской областях около 12:30 по местному времени (совпадает с московским).