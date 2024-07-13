Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 12:49

СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

"Зеркало недели": В Днепропетровске прогремел взрыв

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Причины произошедшего неизвестны, официальных комментариев от властей тоже пока не поступало.

"Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включались в Днепропетровской и Харьковской областях около 12:30 по местному времени (совпадает с московским).

А несколько часов назад серия взрывов прогремела в Херсоне. Также в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области работали системы ПВО. Жители региона слышали хлопки.

Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Обложка ©

Flickr / ahlynk

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров