СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
"Зеркало недели": В Днепропетровске прогремел взрыв
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Причины произошедшего неизвестны, официальных комментариев от властей тоже пока не поступало.
"Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги включались в Днепропетровской и Харьковской областях около 12:30 по местному времени (совпадает с московским).
А несколько часов назад серия взрывов прогремела в Херсоне. Также в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области работали системы ПВО. Жители региона слышали хлопки.
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