Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

В пригороде украинского города Полтава на военном объекте прогремел мощный взрыв. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Сопротивление сообщает, что в 0:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно", — сказал собеседник агентства.

Примерно через 20 минут после взрыва к аэродрому начали стягиваться машины скорой помощи.