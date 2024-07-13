Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье: Мощный взрыв прогремел в пригороде Полтавы в районе аэродрома
В пригороде украинского города Полтава на военном объекте прогремел мощный взрыв. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
"Сопротивление сообщает, что в 0:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв. Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно", — сказал собеседник агентства.
Примерно через 20 минут после взрыва к аэродрому начали стягиваться машины скорой помощи.
Напомним, что ВС РФ регулярно наносят удары по украинским солдатам под Полтавой. Недавно была уничтожена вражеская ЗРК С-300. Повреждения также получил промышленный объект.
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