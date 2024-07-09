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9 июля, 19:15

Власти Полтавы сообщили об ударе по промышленному объекту

В Полтавской области Украины в результате ракетной атаки был повреждён промышленный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

"Предварительно, попадание в промышленный объект. Без пострадавших", — написал Пронин.

Однако чиновник не стал говорить, о каком именно предприятии идёт речь. Сейчас власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и оценивать последствия инцидента.

В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе раздался взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту сигнал отменили. До этого хлопки были слышны в Днепре и Николаевской области Украины. Сигнал опасности также звучал в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Александра Мышляева
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