Власти Полтавы сообщили об ударе по промышленному объекту

В Полтавской области Украины в результате ракетной атаки был повреждён промышленный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Однако чиновник не стал говорить, о каком именно предприятии идёт речь. Сейчас власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и оценивать последствия инцидента.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе раздался взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту сигнал отменили. До этого хлопки были слышны в Днепре и Николаевской области Украины. Сигнал опасности также звучал в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.